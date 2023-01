Transferts - OM : Tudor annonce un énorme dilemme sur le mercato

La rédaction

Igor Tudor était présent en conférence de presse ce lundi. L'occasion pour l'entraîneur de l'OM de commenter l'arrivée imminente de Ruslan Malinovskyi, mais aussi de faire un point sur la suite du mercato hivernal. Le technicien croate espère accueillir une nouvelle recrue offensive, mais des questionnements subsistent sur son profil.

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'arrivée de Ruslan Malinovskyi ne soit officialisée. Selon plusieurs sources, il s'agirait d'un prêt de six mois avec obligation d'achat. « On le voulait déjà cet été. C'était un objectif. Il est très fort dans les trente derniers mètres, il a un bon pied, j'aime sa façon d'interpréter le jeu » a commenté Tudor en conférence de presse.





Un autre renfort offensif attendu à l'OM

Face aux journalistes, Igor Tudor s'est, aussi, prononcé sur la suite du mercato. L'entraîneur de l'OM espère encore accueillir un renfort offensif, mais des doutes existent encore sur son profil. Faut-il miser sur un avant-centre capable d'épauler Alexis Sanchez ou alors sur un joueur qui évoluerait un cran plus bas ?

Tudor s'attend à une nouvelle recrue offensive