Transferts : L’OM se frotte les mains avec sa dernière recrue du mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM s’apprête à officialiser le transfert de son premier renfort du mercato hivernal, Ruslan Malinovskyi, Igor Tudor s’est confié sur ce dossier. Et l’entraîneur croate, qui le pistait déjà l’été dernier, ne tarit pas d’éloges à son sujet.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM s’apprête à annonce son premier renfort du mercato : Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif ukrainien de 29 ans, attiré en provenance de l’Atalanta Bergame, devrait finalement débarquer sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat à l’OM, et l’officialisation est attendue pour les prochaines heures.

Tudor ravi pour Malinovskyi

Interrogé en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de l’OM, Igor Tudor, a évoqué ce transfert imminent : « On le voulait déjà cet été, c’était un objectif et nous y sommes finalement parvenus. J'espère que ça va vite se finaliser. Il a de très nombreuses qualités, très fort dans les 30 derniers mètres et avec une belle frappe. C’est quelque chose de positif », indique l’entraîneur marseillais.

« Un joueur très fort »