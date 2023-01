Le Qatar veut imiter Manchester City, révolution au PSG ?

Arthur Montagne

A l’image de ce que les propriétaires de Manchester City avec le City Group, le Qatar espère étendre son influence à plusieurs clubs. Ainsi, en plus du PSG et de Braga, QSI souhaite faire l’acquisition d’un gros clubs de Premier League. Des discussions auraient déjà eu lieu en ce sens avec Tottenham selon la presse anglaise.

Depuis 2011, le PSG est entré dans une nouvelle dimension avec le rachat du club par QSI, le fonds d'investissement de l'Etat du Qatar. Et à l'image des propriétaires de Manchester City, QSI espère bien pouvoir imiter le City Groupe, ou encore Red Bull, en créant une énorme galaxie de clubs. Le Qatar est déjà entrer dans le capitale de Braga. Mais c'est loin d'être suffisant.

Après avoir racheté le PSG, QSI veut investir en Angleterre https://t.co/GPNcbbrqqR pic.twitter.com/eMSfthcW7r — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

QSI bientôt en Premier League ?

Le grand rêve de QSI est d'investir en Premier League, le Championnat le plus puissant du monde. Et surtout, concurrencer directement ses voisins à savoir l'Arabie Saoudite à Newcastle et les Emirats Arabes Unis à Manchester City. Et pour cela, du lourd est attendu.

Une réunion avec les propriétaires de Tottenham