Pour son retour, les soutiens s’empilent pour Thierry Henry

Depuis le départ de Roberto Martinez au poste de sélectionneur de la Belgique, Thierry Henry est régulièrement évoqué pour prendre sa succession. Adjoint de l'Espagnol lors du Mondial au Qatar, l'ancien meilleur buteur de l'Equipe de France a reçu le soutien de plusieurs cadres des Diables Rouges, et désormais celui Loïs Openda, désireux de voir Henry sur le banc.

La Coupe du monde 2022 s'est soldée par un terrible échec pour la Belgique. Eliminés en phases de poules, les Diables Rouge s semblent s'essouffler tandis que sa génération dorée est vieillissante. Roberto Martinez a quitté son poste et est désormais le sélectionneur du Portugal tandis que pour de nombreux joueurs, Thierry Henry est le futur sélectionneur désigné des Diables Rouges.

«Si c’est Thierry Henry, je pense que c’est une bonne chose»

Présent en conférence de presse ce lundi, l'attaquant belge Loïs Openda s'est exprimé en faveur d'une nomination de Thierry Henry au poste de sélectionneur : « Moi, je suis pour, comme certains joueurs l’ont dit dans les médias, parce que c’est quelqu’un qui connaît déjà l’équipe, qui a une bonne mentalité. Il a de l’expérience et je pense qu’on a besoin de quelqu’un qui en a. Si c’est Thierry Henry, je pense que c’est une bonne chose. Moi aussi j’ai de bons contacts avec lui. J’apprends parce que je sais que ça a été un très grand attaquant. Je suis les conseils qu’ils m’a donnés. Et si ça peut être le coach, ça continuera comme c’était avant », a expliqué le Lensois dans des propos rapportés par RMC Sport.

«C’est quelqu’un qui veut toujours gagner»