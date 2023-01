Les incroyables coulisses de la prolongation de Deschamps

Thibault Morlain

Suite à la Coupe du monde, des questions se sont posées concernant l’avenir de Didier Deschamps. En fin de contrat, le sélectionneur de l’équipe de France avait le choix entre prolonger ou s’en aller. Et finalement, le verdict est tombé : Deschamps a prolongé jusqu’en 2026 avec les Bleus. D’incroyables précisions ont d’ailleurs été données sur les coulisses de ce nouveau contrat.

En atteignant le dernier carré de la Coupe du monde, Didier Deschamps s’était offert la possibilité de choisir pour son avenir, comme cela avait été convenu avec Noël Le Graët avant le début du tournoi. La question était alors de savoir ce qu’allait faire le sélectionneur de l’équipe de France. Une décision très attendue, notamment par Zinedine Zidane, qui rêvait de reprendre le flambeau sur le banc des Bleus. La décision est finalement tombée il y a quelques jours. Lors de l’Assemblée générale de la FFF, Didier Deschamps s’est présenté aux côtés de Noël Le Graët pour annoncer… sa prolongation jusqu’en 2026.

« Cela n'a pas été très difficile de convaincre Didier »

A l’occasion de cette Assemblée générale, Noël Le Graët en avait également dit plus sur les dessus de cette prolongation de Didier Deschamps, avouant : « Cela n'a pas été très difficile de convaincre Didier. On avait un certain nombre de détails à voir. La volonté de quatre ans semblait être la bonne. Nos voisins ont beaucoup changé et n'ont pas eu les succès attendus. On a besoin d'une cohérence. Il y a un plaisir d'être ensemble. Pour nous, une semaine, ça a été très court ».

Une prolongation signée en cachette ?