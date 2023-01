Rupture totale confirmée entre Deschamps et les champions du monde

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est à la tête de l’Équipe de France depuis l’été 2012 et a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026. Au fil du temps, Deschamps aurait coupé les ponts avec les membres de France 98 comme Christophe Dugarry et Emmanuel Petit l’ont souligné ces dernières heures.

Didier Deschamps est dans l’oeil du cyclone de la team France 98. En effet, alors qu’il se serait doucement retiré du groupe des premiers champions du monde Bleus, Deschamps n’est pas monté au créneau après les déclarations assassines de Noël Le Graët envers le héros national Zinedine Zidane auteur de deux buts pendant la finale du Mondial en 1998. De quoi alerter Christophe Dugarry.

«WhatsApp ? Il n’y a pas DD. Je pense qu’il a bloqué son compte»

Le champion du monde 98 a fait une revue d’effectif quant aux présents dans la discussion WhatsApp lundi soir pour Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC . « On a Bobo (Boghossian), Barthez, Leboeuf, Thuram, Liza (Lizarazu), Blanc, Desailly, Pires, Zidane… On est pas mal. Il y a Diomède, il y a Charbo (Charbonnier), Karembeu. Si Deschamps est dans le groupe ? Non, il n’y a pas DD. Je pense qu’il a bloqué son compte ».

«Deschamps ? Il ne vient plus, je ne sais pas pourquoi»