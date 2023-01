Réunion exceptionnelle, Deschamps est ciblé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En pleine polémique, Noël Le Graët a décidé de réunir son comité exécutif ce mercredi pour une réunion exceptionnelle. L’occasion évidemment d’aborder les dernières polémiques, mais également la prolongation de Didier Deschamps, décidée seul par le président de la FFF et gardée secrète par ce dernier jusqu’à son officialisation.

Les déclarations de Noël Le Graët visant Zinedine Zidane pourraient avoir de lourdes conséquences sur l’avenir du président de la FFF. Depuis dimanche soir, plusieurs voix s’élèvent pour son départ, alors que celui-ci faisait déjà l’objet d’accusations de harcèlement sexuel. Peut-être la polémique de trop pour Noël Le Graët, qui sera entendu mercredi matin par son propre comité exécutif (comex). Parmi les points évoqués, la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026.

Le Graët a caché le nouveau bail de Deschamps

Grâce à l’excellent parcours de l’équipe de France lors du Mondial au Qatar, Didier Deschamps avait les cartes en main pour son avenir et a donc décidé de rester, en obtenant gain de cause sur la durée de son nouveau contrat. Samedi, le sélectionneur des Bleus annonçait ainsi fièrement sa prolongation lors de l’Assemblée générale de la FFF : « Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président (Noël Le Graët) a décidé de me prolonger jusqu'en 2026. » Une sortie qui aurait fait grincer des dents en interne.

Affaire Zidane : Macron lâche Le Graët, décision historique annoncée ? https://t.co/gOMfghrkxu pic.twitter.com/dkq12idSD6 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Le comex compte évoquer la prolongation de Deschamps