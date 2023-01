Nouveau scandale pour Le Graët, de graves accusations tombent

Arthur Montagne

L'étau se resserre autour de Noël Le Graët. Depuis sa sortie lunaire sur Zinedine Zidane, le président de la FFF est au cœur d'une tempête médiatique qui ne risque pas de se calmer. Et pour cause, les accusations s'enchaînent avant sa seconde audition par la mission d’audit chargée de lever le voile notamment sur les accusations de harcèlement sexuel.

Plus le temps passe plus la situation de Noël Le Graët semble intenable. Au cœur d'une tempête médiatique depuis ses propos sur Zinedine Zidane, le président de la FFF est surtout soupçonné de faits beaucoup plus grave, notamment de harcèlement sexuel. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'une mission d’audit chargée de faire la lumière sur les dysfonctionnements à la FFF et sur les soupçons de harcèlement sexuel a été lancée ces dernières semaines. Au sein de la classe politique, le départ de Noël Le Graët est d'ailleurs souhaité, et les révélations de Sonia Souid, agente de joueurs et de joueuses, ne risquent pas de faire changer d'avis les détracteurs du dirigeant breton.

«Mon président me voit comme deux seins et un cul en fait»

« En tout cas qu’il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit... Alors que je me sens compétente et légitime car j’ai réussi à faire des choses même dans la difficulté, excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait », assure-t-elle dans une interview accordée à BFM TV .

«Noël Le Graët lui a posé la main sur la cuisse»

Et Sonia Souid n'est pas la seule à porter de telles accusations à l'encontre de Noël Le Graët. En effet, Radio France s'est procurée le témoignage de plusieurs femmes interrogée dans le cadre de l'audit mené en interne au sein de la FFF. Ainsi, une ancienne cadre de la Fédération a dévoilé des messages sur WhatsApp qui se terminent par « je vous embrasse », ou encore des appels répétés « après 22 heures, voire 23 heures ». Plus grave encore, une autre ancienne salariée a raconté un voyage en avion durant lequel « Noël Le Graët lui a posé la main sur la cuisse ». Elle dévoile également « sa volonté que je me mette en jupe lors du voyage » et « les recommandations de son assistante de ne pas accepter de rendez-vous avec lui après le déjeuner car il est alcoolisé ». D'ailleurs, un ancien cadre de la FFF confirme que Noël Le Graët avait un comportement « rustre » et « insistant », envers les femmes. Une version confirmée par une ancienne dirigeante qui révèle avoir reçu une « proposition indécente » du patron de la FFF qu'elle a réussi à décliner « grâce à son expérience ».

