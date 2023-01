Le Graët viré, le gouvernement Macron a un rêve pour le remplacer

Arthur Montagne

L'affaire Le Graët n'en finit plus d'alimenter la chronique et les politiques s'en mêlent. Notamment au sein du gouvernement où la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, souhaite vivement trouver une solution pour changer le président de la FFF. Dans cette optique, une réunion avec Michel Platini, prévue de longue date, prend une tout autre ampleur.

Quel avenir pour Noël Le Graët ? Déjà fortement contesté ces derniers mois, le président de la FFF est plus que jamais sous pression après sa récente interview à RMC ainsi que les nombreuses accusations qui lui sont portées. C'est la raison pour laquelle au sein du gouvernement, la décision semble faire l'unanimité : Noël Le Graët doit céder sa place.

Affaire Zidane : Macron a tranché, Le Graët sur un siège éjectable https://t.co/Bc4FezXjft pic.twitter.com/hZzmQ8bvyF — le10sport (@le10sport) January 10, 2023

Le gouvernement veut la tête de Le Graët

Ainsi, dans la foulée des déclarations de Noël Le Graët, la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, est rapidement montée au créneau : « Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp ». Il faut dire que la Ministre est une fervente opposante à Noël Le Graët depuis plusieurs mois. Et ce n'est pas tout puisque la Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, Olivia Grégoire a réclamé son départ. « ll est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Le Graët » a-t-elle confié.

Une rencontre avec Platini ?