Affaire Zidane : Le gouvernement veut mettre un terme au règne de Le Graët

Ce dimanche, Noël Le Graët a choqué tout le monde. Interrogé sur l'avenir de Zinedine Zidane, snobé pour prolonger Didier Deschamps, le président de la FFF n'a pas mâché ses mots. Depuis, il se retrouve acculé de toute part. Le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas l'intention de laisser passer cela comme l'a indiqué la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

« Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. » Invité dans l’émission Bartoli Time sur RMC , Noël Le Graët n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’avenir de Zinédine Zidane, snobé pour pouvoir prolonger Didier Deschamps à la tête de l'Équipe de France. Résultat, le président de la FFF se retrouve acculé par de nombreuses personnalités, dont le gouvernement d’Emmanuel Macron. La Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra n’a pas caché son désarroi face à cette sortie médiatique.

Cette dernière s’est d’ailleurs montrée très déçue par Noël Le Graët. « Ce n'est pas à la hauteur de ce que mérite cette grande Fédération et ce grand sport aux deux millions de licenciés. Il y a différentes dimensions dans le rôle d'un président de Fédération. Il y a une dimension de représentation qui est aujourd'hui en faillite, avec une parole en roue libre. Ce constat nous a tous choqués, il est important que le Comex de la Fédération française de foot en prenne toute la mesure dans un temps d'échange que je l'invite à avoir. Il faut que le Comex s'en empare et s'exprime dessus. Il y a dans le Comex des personnalités imminentes et je souhaite qu'elles puissent peser de tout leur poids pour remettre cette Fédération sur de bons rails » a expliqué Amélie Oudéa-Castéra en conférence de presse.

Amélie Oudéa-Castéra en a rajouté une couche par la suite : « Mes responsabilités, je les ai prises en lançant cet audit. J'ai pris deux décisions concernant cet audit: la première est que le travail ira à son terme comme je m'y suis engagée au début, mais je veux que la restitution des conclusions au Comex soient faites plus rapidement. J'inviterai Noël Le Graët à enjoindre ces conclusions dès qu'il les aura, à la fin du mois de janvier. On a pris la décision d'ouvrir un nouveau volet dans cet audit. Je n'en dirais pas plus sur ce nouveau volet dans la mesure où il est très important que l'exposé de la conclusion soit exposé à Noël Le Graët en premier. »

