Le Graët clashe Zidane, sa réaction fait le buzz sur les réseaux sociaux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les propos de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane ne sont pas passés inaperçus. Ce dimanche, le président de la Fédération française de football n'a pas hésité à s'en prendre au champion du monde 1998. Très actif sur les réseaux sociaux, Djibril Cissé s'est lâché et certaines de ses publications ont fait le buzz.

Président de la FFF, Noël Le Graët est dans l'œil du cyclone après ses propos sur Zinédine Zidane ce dimanche. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne » a-t-il déclaré, avec virulence, au micro de RMC . Une sortie qui a fait réagir plusieurs acteurs du football français comme Kylian Mbappé, ou encore Djibril Cissé.

« Vous vous croyez où là !? »

Très actif su r Twitter, Djibril Cissé a, dans un premier temps, interpellé Noël Le Graët. « Monsieur Le Graët, un peu de respect pour monsieur Zidane s’il vous plaît, vous vous croyez où là !? » a écrit l'ancien international français. Mais il ne s'est pas arrêté là.

Moi quand j ai entendu les propos de le Graët pic.twitter.com/FYimBk1wpf — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) January 8, 2023

« Dehors »