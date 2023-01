Affaire Zidane : Le Graët viré par le gouvernement Macron ? La réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les propos de Noël Le Graët monopolisent l'actualité sportive. Le président de la Fédération française de football s'est agacé en évoquant le cas Zinédine Zidane. De nombreuses personnalités politiques ont évoqué un manque de respect à l'égard du champion du monde 1998 et réclamé son départ immédiat. Mais le gouvernement n'a aucun pouvoir sur l'avenir du dirigeant. Explications

La polémique de trop pour Noël Le Graët ? Empêtré dans plusieurs affaires, le président de la FFF s'est tiré une balle dans le pied en s'en prenant à Zinédine Zidane. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone » a confié Le Graët au micro de RMC ce dimanche.

▶️ FFF : Le Graët craque complètement sur Zidane, les réactions fusent pic.twitter.com/a7lF7aZcRY — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Olivia Grégoire évoque un départ de Le Graët

Immédiatement après cette sortie, la Ministre des sports a affiché son agacement et réclamé des excuses de la part de Le Graët. « Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp » a déclaré Amélie Oudéa-Castera. Depuis, le dirigeant a fait son mea-culpa, mais ce n'est pas suffisant. Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, Olivia Grégoire a réclamé son départ. « ll est grand temps de se poser des questions sur son avenir pour ce qui concerne M. Le Graët » a-t-elle confié.

Le gouvernement n'a pas la main