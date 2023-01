Zidane, clash... Coup de tonnerre pour l'avenir de Le Graët ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité à s'exprimer sur l'équipe de France ce dimanche, Noël Le Graët a dérapé en évoquant le cas Zinédine Zidane. Des propos polémiques, qui ont suscité un tollé. Hasard du calendrier, le président de la Fédération française de football sera auditionné ce mardi par des enquêteurs au sujet de ses méthodes de management.

Une polémique de plus pour Noël Le Graët. Ce dimanche, le président de la FFF s'est attiré les foudres de l'ensemble du football français, mais aussi de nombreux responsables politiques en se montrant virulent à l'égard de Zinédine Zidane. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! (...) Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone » a-t-il notamment déclaré au micro de RMC . Hasard du calendrier, Le Graët sera auditionné ce mardi dans le cadre d'une autre affaire bien plus grave.

Le clan Zidane sort du silence après les attaques de Le Graët https://t.co/e2bvzkAIGg pic.twitter.com/knLp5p4hOB — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Le Graët interrogé ce mardi

Le dirigeant de l'instance va devoir s'expliquer devant les enquêteurs, chargés de faire la lumière sur le fonctionnement de la FFF et sur les problèmes de harcèlement sexiste et sexuel. La directrice générale de la FFF Florence Hardouin sera également entendue.

Une relation glaciale entre Le Graët et la Ministre des sports