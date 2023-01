Équipe de France : Zidane a lâché une annonce retentissante en coulisses

Amadou Diawara

Lors de son premier départ du Real Madrid en tant qu'entraineur, Zinedine Zidane aurait annoncé qu'il deviendrait le sélectionneur des Bleus après la Coupe du Monde 2018. Toutefois, sa prédiction ne s'est pas du tout vérifiée, puisque quatre ans plus tard, Noël Le Graët a décidé de prolonger Didier Deschamps jusqu'en juillet 2026.

Après deux ans et demi de règne au Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de claquer la porte du Santiago Bernabeu et de se lancer un tout nouveau défi. Toutefois, le Ballon d'Or 98 a finalement fait son retour à la Maison-Blanche en mai 2019, soit moins d'un an plus tard, pour tenter de sauver le navire merengue, qui était à la dérive depuis son départ.

💣🇫🇷"Zidane se fue del Madrid diciendo que en tres meses entrenaría a Francia... 𝐲 𝐥𝐥𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨".🔥¡UFFF! @jpedrerol sin censura en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/eRha5Yj3TC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2023

Zidane avait prévu de devenir le sélectionneur des Bleus après le Mondial 2018

Sous le feu des critiques pendant de longs mois, Zinedine Zidane a quitté une nouvelle fois le Real Madrid à l'été 2021. Et il aurait pu reprendre les rênes de l'équipe de France à la fin de la Coupe du Monde 2022 si Didier Deschamps ne remplissait pas ses objectifs au Qatar. Mais, malheureusement pour Zinedine Zidane, l'actuel sélectionneur des Bleus a été prolongé jusqu'en juillet 2026 par Noël Le Graët, le président de la FFF.

Zinedine Zidane attend les Bleus depuis quatre ans