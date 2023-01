Équipe de France : Entre Zidane et Deschamps, la FFF se défend pour son choix final

La rédaction

C’est officiel depuis samedi, Didier Deschamps à prolongé son bail de 3 ans et demi à la tête de l’Équipe de France de football. Il a tenu à annoncer lui-même la nouvelle devant les élus de l’assemblée générale de la Fédération française de football qui s’était réunis dans le XVIIème arrondissement de Paris.

Didier Deschamps a été reconduit comme sélectionneur de l'équipe de France. Mais cette prolongation laisse planer une question : Zinedine Zidane ne serait-il pas le grand perdant ? Annoncé comme le digne successeur de Didier Deschamps après le Mondial qatari de 2022, ZZ semble n’avoir jamais été dans les plans de Noël Le Graët, président de la FFF.

«Il avait très envie de continuer»

Invité de RMC ce dimanche, le président de la FFF Noël Le Graët a logiquement été interrogé sur le choix de prolonger Didier Deschamps : « Ce sont trois ans et demi, l'Euro va démarrer très vite. C'est aussi une envie, j'avais besoin de savoir sa motivation et elle est intacte, il avait très envie de continuer. J'arrête dans deux ans en ce qui concerne la présidence, on a toujours été très proche l'un de l'autre. »

Un accord rapide