Équipe de France : Zidane snobé, que doit-il décider pour son avenir ?

La rédaction

En plus d’avoir été snobé par la Fédération française de football, Zinedine Zidane a été publiquement attaqué par Noël Le Graët dimanche soir. Sans club depuis mai 2021, Zidane aurait quelques cartouches à jouer pour son avenir, mais selon vous, quelle doit être la décision du champion du monde 98 ? C’est notre sondage du jour !

Il l’attendait et il ne s’en était pas caché. En juin dernier et dans le cadre de son 50ème anniversaire, Zinedine Zidane faisait passer le message suivant lors d’une interview à L’Équipe concernant son ambition avec les Bleus. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! ». Mais finalement, Zidane va devoir patienter dans le pire des cas jusqu’en juin 2026.

Zidane a été oublié par Le Graët, le président de la FFF le charge

En effet, samedi dernier, la Fédération française de football a fait une grande annonce concernant le poste de sélectionneur. Arrivé en 2012, Didier Deschamps a été prolongé pour trois années et demi supplémentaires pour le plus grand bonheur de Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football n’a pas manqué d’écorcher Zidane au micro de RMC dimanche en affirmant n’en avoir « rien à secouer » de l’avenir de Zidane après avoir confié qu’il n’aurait même pas daigné répondre à un appel du champion du monde 1998 pour la succession de Deschamps en Équipe de France. Ce qui a engendré la colère de Kylian Mbappé et de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra.

Zidane attaqué : Mbappé prend parti et ça va faire des vagues https://t.co/ZJgVfT01Jn pic.twitter.com/kRwX0KipnF — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Zidane a le choix, mais pas son désir…