Zidane se fait recaler, l’OM réagit

Guillaume de Saint Sauveur

Finalement prolongé jusqu’en 2026 par la FFF, Didier Deschamps a donc obtenu exactement ce qu’il souhaitait pour son avenir à la tête de l’équipe de France. Un choix qui écarte donc par ricochet l’option Zinedine Zidane, mais les internationaux tricolores de l’OM, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, valident cette prolongation.

La nouvelle a été officialisée samedi matin : Didier Deschamps a rempilé jusqu’en 2026 à la tête de l’équipe de France, exactement comme il le souhaitait. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le sélectionneur national avait d’abord été « vexé » que Noël Le Graët ait initialement souhaité un bail plus court, jusqu’en 2024, et Deschamps a donc obtenu gain de cause.

L’option Zidane écartée

Ce choix de la FFF met donc fin au suspense pour Zinedine Zidane, qui était depuis plusieurs mois en attente afin que la place se libère pour reprendre les rênes de l’équipe de France. Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid va donc devoir passer son tour…

Guendouzi et Veretout valident pour Deschamps