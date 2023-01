Le vestiaire de l’équipe de France sort du silence pour Deschamps

Thibault Morlain

Alors que Didier Deschamps avait le choix pour son avenir, le sélectionneur de l’équipe de France a tranché et il va donc continuer à la tête des Bleus. Le verdict a été annoncé et le Basque a ainsi prolongé son contrat jusqu’en 2026. De quoi faire réagir tout le monde, y compris le vestiaire de l’équipe de France où certains internationaux ont pris la parole à propos de la prolongation de Deschamps.

Cela fait déjà 10 ans que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France et cela va continuer. En effet, le sélectionneur des Bleus a paraphé un nouveau contrat qui le lie désormais jusqu’en 2026 sur le banc des Bleus. Le feuilleton Deschamps a donc pris fin ces dernières heures et ça s’est donc achevé avec la prolongation du Basque. Alors que cela n’a pas manqué de faire réagir, Matteo Guendouzi et Jordan Veretout, qui étaient tous les deux appelés par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, ont livré leur réaction.

« On est contents de continuer avec lui, il le mérite »

Comment le vestiaire de l’équipe de France réagit-il au nouveau contrat de Didier Deschamps ? Rapporté par La Provence , Matteo Guendouzi a lâché : « On est tous très heureux pour lui car depuis qu’il est à la tête de l’équipe de France, il fait un travail exceptionnel avec de magnifiques résultats. On est contents de continuer avec lui, il le mérite car c’est un super sélectionneur et, au-delà de ça, c’est quelqu’un de très bien humainement. Pour lui, c’est normal de vouloir continuer. Le groupe a toujours été derrière lui, il travaille très dur car il sait qu’il y a une belle génération avec laquelle il peut gagner des trophées. On y croit tous ensemble ».

« Une bonne nouvelle pour la France »