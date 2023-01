Après la Coupe du monde, Deschamps dresse un terrible constat

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde s'est terminée de façon tragique pour les Bleus, qui se sont inclinés face à l'Argentine en finale, Didier Deschamps a encore parfaitement le match en mémoire. Le sélectionneur des Bleus, qui vient de rempiler jusqu'en juin 2026, a d'ailleurs quelques regrets quant à la performance de son équipe.

Si cette année, l’Équipe de France a encore fait rêver toute une génération lors de la Coupe du monde, le dénouement a été beaucoup plus amer qu’en 2018. Les Bleus se sont inclinés en finale face à l’Argentine, après une entame de match très peu convaincante. D’ailleurs, Didier Deschamps avoue avoir encore des regrets quant à la mauvaise passe de son équipe durant la partie.

La France mise tout sur Deschamps et snobe encore Zidane https://t.co/sWwxDSaRgB pic.twitter.com/V36bC0Oo7P — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

«On était très très loin de l'objectif qui était le nôtre»

« Evidemment, il y a eu beaucoup d'émotions à partager, encore un peu plus avec ce scénario même si la fin était forcément cruelle. Pendant une grande partie de cette finale, un peu trop longue à mon goût, on était très très loin de l'objectif qui était le nôtre. Puis on s'est rapprochés de très très peu de ce qu'on voulait, conserver notre titre de champion du monde. Ca n'enlève en rien à tout le parcours qui nous a permis d'arriver jusqu'à cette finale » a expliqué le sélectionneur des Bleus dans des propos rapportés par RMC Sport .

Deschamps prolonge

Visiblement, Didier Deschamps n’a pas encore vraiment digéré la finale. Mais cela ne l’a pas empêché de prolonger son contrat. Comme officialisé par la FFF, le sélectionneur tricolore restera en place au moins jusqu’à la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en 2026.