Un crack français lâche sa réponse à l'Algérie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Algérie pourrait prochainement accueillir Houssem Aouar dans ses rangs, le président de la fédération Djahid Zefizef a également évoqué des discussions avec Amine Gouari, évoluant actuellement avec les espoirs tricolores. L’attaquant du Stade Rennais a néanmoins rétabli ses vérités sur le sujet, expliquant rien n’était décidé pour son avenir.

Aligné par Didier Deschamps dans le cadre d’un match amical, et donc non-officiel, contre l’Ukraine (7-1) en octobre 2020, Houssem Aouar pourrait prochainement découvrir la sélection algérienne. « Houssem Aouar nous a donné son accord pour rejoindre la sélection algérienne », a révélé le président de la Fédération Algérienne de Football, Djahid Zefizef. Ce dernier a d’ailleurs indiqué qu’un autre tricolore pourrait rejoindre les Fennecs .

Gouiri prêt à suivre les traces d’Aouar ?

Actuellement avec les Espoirs, Amine Gouiri pourrait lui aussi opter pour l’Algérie dans un futur proche selon Djahid Zefizef. « Nous sommes également en discussion avec Amine Gouiri. Pour autant, dans son cas, rien n'est encore décidé », a-t-il confié. Si Houssem Aouar semble effectivement prendre le chemin de la sélection algérienne, rien n’est décidé pour le joueur du Stade Rennais.

Il lâche la France pour l’Algérie, des nouvelles révélations tombent https://t.co/P9sFqWn6JV pic.twitter.com/dmViPrWy9T — le10sport (@le10sport) January 6, 2023

« Pour l’instant je suis en équipe de France Espoirs »