Après l’équipe de France, Zidane reçoit une terrible nouvelle du Brésil

C'est désormais officiel, Didier Deschamps restera le sélectionneur de l'équipe de France jusqu'au Mondial 2026. Pressenti pour remplacer son ancien coéquipier à la tête des Bleus, Zinédine Zidane va devoir chercher un nouveau défi. La sélection brésilienne aurait coché son nom, mais là encore, il ne serait pas un premier choix.

« Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Mon retour ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite » déclarait Zinédine Zidane en octobre dernier. En privé, il ne cachait pas son désir de prendre en main l'équipe de France. Mais ce samedi, ses espoirs se sont envolés. La FFF a officialisé la prolongation de Didier Deschamps. Comme annoncé par le10Sport.com, le champion du monde 2018 réclamait un contrat de quatre ans à Noël Le Graët, qui n'a pas hésité à accéder à ses demandes.

Le Graët justifie la prolongation de Deschamps

Ce samedi, le président de la FFF a justifié la signature de Deschamps. « Cela n'a pas été très difficile de convaincre Didier. On avait un certain nombre de détails à voir. La volonté de quatre ans semblait être la bonne. Nos voisins ont beaucoup changé et n'ont pas eu les succès attendus. On a besoin d'une cohérence. Il y a un plaisir d'être ensemble. Pour nous, une semaine, ça a été très court » a déclaré Le Graët.

Le Brésil penserait à lui, mais...

Un nouveau contretemps pour Zinédine Zidane, qui disposerait de plusieurs propositions. A en croire la presse brésilienne, il est pressenti pour prendre la tête de la Seleção . Mais comme indiqué par le journaliste Hugo Guillemet sur le plateau de l'Equipe du Soir, le champion du monde 1998 ne fait pas office de priorité. Pep Guardiola serait le premier choix de la fédération brésilienne, mais le technicien espagnol serait réticent à quitter Manchester City.

Zidane à l'écoute des offres