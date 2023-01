Deschamps balance un missile, c’est inattendu

Guillaume de Saint Sauveur

Toujours marqué par la défaite en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine et la mauvaise prestation d’ensemble de l’équipe de France pendant 80 minutes, Didier Deschamps doit un constat très clair à ce sujet. Selon lui, la moitié des titulaires n’étaient tout simplement pas au niveau pour ce choc.

Officiellement prolongé jusqu’en 2026 par la FFF avec une annonce qui est tombée samedi matin, Didier Deschamps a donc fixé son avenir à la tête de l’équipe de France avec l’Euro 2024 ainsi que le prochain Mondial en ligne de mire. Mais la finale au Qatar contre l’Argentine n’est toujours pas digérée pour le sélectionneur national…

« Au moins cinq joueurs qui n’étaient pas au niveau »

Interrogé en conférence de presse, Deschamps a clairement indique qu’au moins cinq de ses titulaires le soir de la finale n’avaient pas été au niveau contre l’Argentine : « Déjà il y a la qualité de l'adversaire. On n'a pas été surpris. De notre côté, sur l'équipe de départ, il y avait quatre-cinq joueurs qui étaient moins bien physiquement. Il y a aussi un côté émotionnel. C'était la première finale pour certains, c'est particulier. Après on est revenu de nulle part. On les a bousculés. Je n'occulte pas la partie où il n'y a pas eu de match. Factuellement, il y avait au moins cinq joueurs sur le onze du départ qui n'étaient pas au niveau pour un tel match et face à un tel adversaire », a lâché Deschamps.

Giroud et Griezmann ciblés

Dans les propos du sélectionneur, difficile de ne pas y voir un tacle adressé notamment à Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot ou encore Dayot Upamecano, tous très loin ce soir-là de leur niveau affiché tout au long du parcours dans ce Mondial.