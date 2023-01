Ça clashe avec Karim Benzema, Le Graët remet une pièce

Guillaume de Saint Sauveur

Forfait de dernière minute pour la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema a ensuite décidé de mettre un terme à sa carrière en équipe de France. Un sujet sensible pour lequel deux versions s’opposent avec cette blessure controversée de Benzema, et Noël Le Graët en a remis une couche sur le buteur du Real Madrid.

Le 19 décembre dernier, au lendemain de la finale de Coupe du Monde perdue par l’équipe de France, Karim Benzema annonçait sa retraite internationale : « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », indiquait le buteur du Real Madrid, qui avait été contraint de déclarer forfait pour ce Mondial à la dernière minute.

Karim Benzema va lâcher une bombe https://t.co/VZlFIl5aSD pic.twitter.com/qbEVqV1BBq — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Un forfait qui fait polémique

Seulement, deux versions s’opposent à ce sujet entre le staff de l’équipe de France et l’entourage de Benzema, ce dernier estimant que le buteur tricolore était tout à fait apte à rester dans le groupe pour être pleinement disponible en cours de parcours. Et la polémique enfle depuis quelques semaines…

« Il était temps qu’il arrête »