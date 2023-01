Sélectionneur équipe de France : 5 profils crédibles si Deschamps se fait virer

Guillaume de Saint Sauveur

Même si Didier Deschamps vient de fixer son avenir en équipe de France avec une prolongation de contrat jusqu’en 2026, l’hypothèse d’un départ n’est pas pour autant à exclure dans les années, surtout si les Bleus venaient à échouer à l’Euro 2024. Et dans ces cas-là, cinq profils peuvent paraître légitimes pour venir lui succéder.

Zidane, le fantasme éternel

Bien évidemment, le premier nom qui vient à l’esprit est celui de Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid, même s’il s’était fait une raison sur l’équipe de France ces dernières semaines à en croire les révélations de L’EQUIPE, apparaît comme étant le profil le mieux armé et le plus crédible si Didier Deschamps venait à céder sa place dans les années à venir. Pour rappel, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juillet dernier, Zidane avait même repoussé les approches du Qatar pour prendre en main le PSG puisqu’il espérait les Bleus .

Galtier, une référence

Autre profil ayant réussi à se hisser parmi les meilleurs entraîneurs français ces dernières années : Christophe Galtier. Fort de son remarquable travail accompli par le passé à l’ASSE et au LOSC (son passage d’un an à l’OGC Nice a été plus furtif et moins marquant, malgré une finale de Coupe de France), il a d’ailleurs été nommé sur le banc du PSG l’été dernier après le refus de Zinedine Zidane. Une trajectoire qui en fera donc une option crédible pour les Bleus dans les années à venir.

Génésio, la force discrète

Son nom n’est pas le premier qui vient en tête lorsqu’il s’agit d’évoquer l’après-Deschamps en équipe de France, et pourtant, Bruno Génésio fait partie des techniciens qui en imposent aujourd’hui en Ligue 1. L’ancien de l’OL réussit à maintenir le Stade Rennais à un niveau très compétitif, et il avait d’ailleurs affiché sen septembre dernier sur RMC Sport son rêve de franchir l’étape supérieure dans sa carrière d’entraîneur, et pourquoi pas à la tête des Bleus : « À l'avenir, moi je me sens capable. Je me sens capable d'entraîner dans un très grand club, je me sens capable de prendre une sélection. D'abord il y a un sélectionneur qui est en place. Aujourd'hui l'équipe de France est l'une des plus grosses nations au monde. On sait tous que ça demande d'autres arguments que simplement de s'en sentir capable », avait-t-il confié.

Haise, l’homme qui monte

Actuel dauphin du PSG en Ligue 1, Franck Haise est tout simplement l’homme d’un incroyable projet au RC Lens. Il avait été nommé en 2020 pour assurer un intérim alors que le club nordiste était encore en Ligue 2, un intérim qui s’est transféré en une magnifique histoire et une réussite sportive pour le moins inattendue. Le RC Lens est aujourd’hui un candidat crédible pour une qualification en Ligue des Champions, et Franck Haise sera donc un profil susceptible de monte encore plus haut dans les années à venir.

Julien, l’autre Stéphan

Fils du fidèle adjoint de Didier Deschamps, Julien Stéphan s’inscrit dans la lignée des Génésio et Haise, à savoir une nouvelle génération d’entraîneurs qui est parfaitement parvenue à imposer ses idées de jeu. Vainqueur de la Coupe de France avec le Stade Rennais face au PSG en 2019, il avait effectué des débuts prometteurs avec le RC Strasbourg la saison passée en terminant à une très honorable 6e place de L1. Cet exercice 2022-2023 est bien plus compliqué pour le club alsacien, mais Stéphan trouvera peut-être la solution pour rebondir.