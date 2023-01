Le Graët viré, le gouvernement Macron mobilisé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En pleine tempête depuis ses propos polémiques sur Zinedine Zidane tenus au lendemain de la prolongation de Didier Deschamps, Noël Le Graët suscite l’indignation de beaucoup, réclamant sa sortie auprès de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Un sujet qui va devenir concret puisqu’un député de la France Insoumise a prévu d’évoquer l’affaire à l’Assemblée nationale.

Noël Le Graët a déclenché une polémique presque sans précédent après ses propos irrespectueux à l’encontre de Zinedine Zidane. Invité de l’émission de Marion Bartoli sur RMC au lendemain de la prolongation de Didier Deschamps, le président de la FFF a assuré n’en avoir « rien à secouer » de l'éventualité que Zinédine Zidane puisse devenir le sélectionneur du Brésil. « Ca m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier , a lâché Le Graët. Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. » Une sortie non maitrisée suscitant un tollé, et dépassant les barrières du sport.

« Agissez pour que ces gens ne nuisent plus au football français »

La classe politique affiche notamment son indignation après les propos tenus par Noël Le Graët à l’encontre de Zinedine Zidane. Le président de la FFF réussit à faire l’unanimité contre lui, tous bords confondus. « Attitudes sexistes, affaires de pédophilie étouffées, lâcheté face au régime qatari, et désormais propos méprisants à l’encontre de Zidane. Madame la Ministre du Sport, il est temps de mettre fin au mandat de M. Le Graët qui n’est pas à la hauteur du football français », a notamment commenté François Piquemal, député du groupe France Insoumise. Le député RN Jordan Guitton interpelle quant à lui la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera pour réclamer le départ de Noël Le Graët. « Vous êtes Ministre. Agissez pour que ces gens ne nuisent plus au football Français. Retrouvons une vision populaire et humaine du football qui mène à un sport festif et non d'une gestion d'entre-soi qui mène à un football business... Un Président de FFF ne devrait pas dire ça. » Un départ réclamé par beaucoup ces dernières heures et qui devrait prendre de l’ampleur dans les prochaines heures.



Et je vais poser une question écrite demandant sa démission dans les prochaines heures à la Ministre. — François Piquemal (@FraPiquemal) January 9, 2023

Le cas Le Graët va être évoqué à l’Assemblée