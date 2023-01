Attaqué par Le Graët, Zidane sait comment réagir

Amadou Diawara

Ce dimanche, Noël Le Graët s'est attaqué à Zinedine Zidane, qui postulait pour prendre la succession de Didier Deschamps en tant que sélectionneur des Bleus. Malgré tout, le Ballon d'Or 98 ne compterait pas répondre publiquement au président de la FFF pour le moment, et ce, pour ne pas alimenter la polémique.

Interrogé sur l'avenir de Zinedine Zidane lors d'un entretien accordé à Bartoli Time sur RMC Sport ce dimanche, Noël Le Graët ne s'est pas montré tendre avec le champion du monde 98. « Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection » , a pesté le président de la FFF.

PSG : Victime de Cristiano Ronaldo, il lâche une punchline sur Messi https://t.co/rjXrn1H996 pic.twitter.com/VcuZKXdzXD — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Zinedine Zidane ne veut pas réagir à chaud

Après la sortie fracassante de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane, Kylian Mbappé et plusieurs autres personnalités - que ce soit sportives ou politiques - ont tenu à prendre la défense du Ballon d'Or 98. De son côté, l'ancien coach du Real Madrid préférerait rester silencieux.

Zidane ne veut pas alimenter la polémique avec Le Graët