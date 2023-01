Le Graët acculé dans l’affaire Zidane, que doit faire la FFF ?

La rédaction

Noël Le Graët n’y est pas allé par quatre chemins au micro de RMC concernant la prolongation de Didier Deschamps en mettant un tacle à Zinedine Zidane. Une sortie virulente qui n’a pas laissé indifférent dans le monde du sport et de la politique. Acculé, Noël Le Graët pourrait prendre la porte, mais quelle décision doit être prise avec le président de la FFF ? C’est notre sondage du jour !

Noël Le Graët a encore fait parler de lui. Après ses positions franches et contestées sur le port du brassard arc-en-ciel pendant le Mondial au Qatar et sur la question des mesures prises pendant ladite Coupe du monde, le président de la Fédération française du football avait déjà entaché son image qui n’était pas parfaite aux yeux de plusieurs observateurs. Pour ce qui est de l’opinion publique, le bilan était mitigé, mais il semble que le président de la FFF ait creusé sa propre tombe avec sa virulente sortie sur Zinedine Zidane.

Le Graët charge Zidane et creuse sa propre tombe

« Vous savez, ça fait du buzz. (…) Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l'avance. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne ». a confié Noël Le Graët à RMC dimanche soir pour Bartoli Time . Une déclaration qu’il a regretté par le biais d’un communiqué publié ce lundi.

Remplacer Le Graët à la FFF ? Une légende a déjà vendu la mèche https://t.co/QHdYJ8cESA pic.twitter.com/DBRykrRlZT — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Le Graët plus proche que jamais du départ, qui pour le remplacer ?

La sortie de Noël Le Graët a énormément fait parler. Que ce soit Kylian Mbappé, Hugo Lloris, d’anciennes figures du football français ou encore du sport français, tous ont condamné les propos du président de la FFF envers Zinedine Zidane. Au point où le gouvernement s’en est mêlé avec la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra qui a acculé Le Graët lors d’une conférence de presse lundi après-midi. Plus que jamais dos au mur pour son avenir, Noël Le Graët doit-il démissionner et céder sa place ? Michel Platini ne fermait pas la porte à sa succession au printemps 2022. Le ton est donné.