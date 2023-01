Zidane - Le Graët : Le clash peut faire sauter Deschamps ?

Guillaume de Saint Sauveur

Quelques heures après ses propos au sujet de Zinedine Zidane qui ont été très mal accueillis en France et ont déclenché une vive polémique, Noël Le Graët se retrouve au cœur des critiques. Et son lien si particulier avec Didier Deschamps pourrait potentiellement impliquer le sélectionneur national…

Interrogé au micro de RMC Sport dimanche soir, Noël Le Graët avait déclenché une polémique pour le moins inattendue avec ses propos déplacés à l’encontre de Zinedine Zidane : « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », expliquait notamment le patron de la FFF. Depuis, ce dernier a rédigé un communiqué d’excuses envers Zidane pour ses propos déplacés, mais le mal est fait…

Riolo réclame son départ… et celui de Deschamps

Cet épisode pourrait donc avoir un impact sur l’avenir de Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football, et vu ses liens étroits et sa grande proximité avec Didier Deschamps, certains n’hésitent pas à réclamer un départ groupé. C’est le cas de Daniel Riolo, sur RMC Sport : « Je suis désolé, les deux doivent partir. Je m'en fou du résultat, finale ou pas. Au bout d'un moment, il faut que la fédé soit propre. Il faut qu'on fasse le ménage une bonne fois pour toute dans cette fédé. Ce n'est pas possible. (...) Je n'en ai rien à foutre de la finale de Deschamps, je vous parle de l'homme et ça fait des années que je dénonce cette homme-là, comme Le Graët d'ailleurs », a lâché le chroniqueur.

Une rupture actée dans le vestiaire ?

Il faut dire que sans qu’il ne soit responsable des propos de Noël Le Graët, Didier Deschamps devrait forcément être impacté par cette polémique. Le sélectionneur de l’équipe de France n’a jamais cessé d’assurer la défense de son président avec qui il est intimement lié, et la prise de parole de Kylian Mbappé dimanche soir afin de condamner les propos de Le Graët pourraient donc indirectement acter une rupture avec Deschamps. Reste donc à savoir de quoi sera fait l’avenir du sélectionneur national avec ce nouvel épisode dont il se serait certainement bien passé, lui qui vient tout juste de prolonger jusqu’en 2026.