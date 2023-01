Zidane vers l’Algerie ?

Thibault Morlain

Fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane se retrouve lui aussi au centre des discussions ces dernières heures. A 24 ans, le gardien d'Eibar fait parler de lui à propos de son avenir international. Si Zidane a côtoyé jusqu'à présent les sélections de jeunes de l'équipe de France, le voilà qu'on l'annonce possiblement avec l'Algérie.

L'équipe de France dispose d'un réservoir de talents exceptionnel. Mais malgré le statut actuel des Bleus dans le football mondial, certains décident de snober la sélection française. En effet, par le passé et encore aujourd'hui, de nombreux bi-nationaux tournent le dos à la France. C'est ainsi que Rayan Aït-Nouri et Houssem Aouar pourraient opter pour l'Algérie. Et si Luca Zidane, fils de Zinedine Zidane, en faisait de même ?

Un avenir international avec l'Algérie ?

U16, U17, U18, U19, U20... Jusqu'à présent, Luca Zidane a toujours évolué avec les équipes de jeunes de la France. Mais à 24 ans, le portier d'Eibar a un choix à faire pour son avenir international. Et alors qu'il pourrait défendre les couleurs des Bleus comme son père, Zinedine Zidane, il pourrait également opter pour l'Algérie grâce aux origines de son père. Et voilà que ce sujet fait à nouveau énormément parler suite à un message de Luca Zidane sur Instagram où il a posté le message suivant, « Leader Bsartek frero » avec des drapeaux de l'Algérie. De quoi en interpeller plus d'un...

La story Instagram de Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, dans laquelle on voit apparaître le drapeau de l’Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/HAWiC8o0Qh — Benzahma (@Benzahma9) January 9, 2023

Belmadi avait dénoncé les « fake news »