Affaire Le Graët : Macron rêve de Platini, il va être déçu

En plein polémique, Noël Le Graët est clairement poussé au départ et s'est mis à dos tout le monde, y compris au sein du gouvernement. Emmanuel Macron en tête. Le Président de la République souhaite absolument se séparer de l'actuel président de la FFF. Et pour le remplacer, Michel Platini est son favori. Néanmoins, plusieurs obstacles se présentent dans ce dossier.

C'est le sujet tendu du moment. Après de nombreuses polémiques, Noël Le Graët est plus que jamais sous le feu des projecteurs depuis son interview lunaire accordée à RMC , et les différentes révélations sur d'autres scandales. Par conséquent, son départ est largement souhaité, y compris au plus haut sommet de l'Etat, puisqu'Emmanuel Macron souhaite désormais changer de président de la FFF.

Platini, le successeur attendu de Le Graët

Et selon les informations de Daniel Riolo, le Président de la République est même passé à l'action pour remplacer Noël Le Graët. « On a appris dimanche qu’un rendez-vous avec le ministère avait été calé, avec Madame Oudéa-Castéra, pour le 10 février prochain. Il va rencontrer la ministre. Et on sait également que dimanche, un contact a été pris entre Emmanuel Macron, qui a donc complètement lâché Noël Le Graët, et Platini. Emmanuel Macron a envoyé un message et tâte le terrain avec Platini en lui demandant si éventuellement il serait dispo », confiait l'éditorialiste au micro de RMC .

Plusieurs obstacles à sa nomination