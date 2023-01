Les coulisses du tweet violent de Mbappé

Axel Cornic

Les réactions ont été nombreuses après la sortie hasardeuse de Noël Le Graët au sujet de Zinédine Zidane, mais il y en a une qui a particulièrement attiré l’attention. C’est celle de Kylian Mbappé, star du PSG et de l’équipe de France, qui a publiquement pris la défense de l’ancien numéro 10 tricolore via son compte Twitter, critiquant donc le président de la FFF.

Depuis dimanche, Noël Le Graët se trouve au centre d’une polémique des plus virulentes à cause notamment d’une sortie au sujet de Zinédine Zidane. Le monde du sport et même des personnalités avec aucun lien avec le football n’ont pas manqué de réagir, critiquant vivement le président de la FFF, dont la position semble être plus fragilisée que jamais.

« Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… »

L’un des premiers à prendre la parole a été Kylian Mbappé, qui s’est fendu d’un tweet assez bref mais terriblement ravageur. « Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… » a écrit la star du PSG et de l’équipe de France sur le réseaux social, avec notamment un emoji montrant son atterrement. Forcément, avec ses plus de 11 millions d’abonnés le Français a touché énormément de monde avec ce message.

Au restaurant, Mbappé a souhaité réagir