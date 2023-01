La polémique éclate, le départ de Noël Le Graët est réclamé

Axel Cornic

Déjà inquiété par des révélations concernant un comportement inapproprié en interne, Noël Le Graët a vu l’incendie redoubler autour de lui après une récente interview accordée à RMC Sport. Désormais, le président de la FFF est dos au mur et ils sont de plus en plus nombreux à réclamer sa démission.

Certains se demandaient si Noël Le Graët allait rester en place jusqu’au terme de son mandat en 2024, mais vu la situation actuelle on peut déjà imaginer le pire. Le président de la FFF est en effet au cœur d’une immense polémique, à cause notamment de propos hasardeux à l’encontre de Zinédine Zidane. Une énième gaffe qui pourrait bien lui coûter cher…

« Un président de Fédération ne devrait pas dire ça »

De plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer le départ de Noël Le Graët et ce mardi, c’est le président de l’Association française de football amateur qui a pris la parole. « L'intervention du président de la FFF a dérapé, ce n'est pas la première fois mais c'est une fois de trop. Que ce soit des propos envers Zinédine Zidane, qui sont inexcusables, inadmissibles et irresponsables. Ces prises de paroles n'ont pas lieu d'être » peut-on lire, dans des propos repris par RMC Sport . « Un président de Fédération ne devrait pas dire ça. Ces prises de paroles bafouent les valeurs du sport, c'est pour cela que l'AFFA a demandé la démission du président de la FFF ».

« C’est la fois de trop »