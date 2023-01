Zidane - Le Graët : Benzema est inclus dans la polémique !

Guillaume de Saint Sauveur

En réponse aux attaques de Noël Le Graët ciblées à l’encontre de Zinedine Zidane, le Real Madrid a décidé de prendre position pour assurer la défense de son ancien joueur et entraîneur emblématique. Mais le club merengue a également profité de l’occasion pour tacler le patron de la FFF au sujet de Karim Benzema…

Dimanche soir, au micro de RMC Sport , Noël Le Graët a effectué une sortie médiatique au sujet de Zinedine Zidane qui a fait grand bruit : « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », a sèchement expliqué le patron de la FFF, avant de présenter ses excuses publiques lundi matin. Mais le mal est fait, et le Real Madrid a mis son grain de sel dans ce clash.

Le Real monte au créneau

Dans un communiqué officiel, le club merengue a décidé de s’en prendre à Noël Le Graët pour son manque de considération envers Zinedine Zidane : « Le Real Madrid regrette les déclarations malheureuses du président de la Fédération française de Football, Noël Le Graët, sur Zinedine Zidane, une des plus grandes légendes du sport mondial. (...) Ces mots sont un manque de respect pour une des figures les plus admirées par les supporters de football dans le monde entier et notre club espère une rectification immédiate. Zinedine Zidane, champion du monde et champion d'Europe, a défendu le maillot de son pays. Il représente les valeurs du sport et l'a démontré tout au long de sa carrière comme joueur et comme entraîneu r », a expliqué le Real Madrid. Mais ce n’est pas tout…

Comunicado Oficial#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2023

Le cas Benzema également évoqué