Le Graët clashe Zidane, la réponse cinglante de Laurent Blanc

Au lendemain de l’intervention de Noël Le Graët au micro de RMC, les voix s’élèvent contre le président de la FFF, tenant des propos violents à l’égard de Zinedine Zidane, l’obligeant à s’excuser depuis. Présent en conférence de presse ce lundi, Laurent Blanc a été invité à commenter cette sortie.

Ce dimanche, Noël Le Graët s’est livré à une sortie aussi violente qu’inattendue à l’égard de Zinedine Zidane. Au lendemain de l’annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026, le président de la FFF a assuré n’en avoir « rien à secouer » de l'éventualité que Zinédine Zidane puisse prendre les rênes du Brésil, ajoutant qu’il ne l’aurait « même pas pris au téléphone » si l’ancien meneur de jeu des Bleus l’avait contacté pour le poste de Didier Deschamps. De quoi susciter un tollé, dépassant le cadre du sport avec plusieurs politiques réclamant le départ de Noël Le Graët.

Noël Le Graët s’excuse, Laurent Blanc réagit

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, et champion du monde 1998 au côté de Zinedine Zidane et Didier Deschamps, Laurent Blanc n’a pas échappé au sujet ce lundi en conférence de presse, alors que Noël Le Graët a présenté ses excuses un peu plus tôt dans la journée, reconnaissant des « propos maladroits »

« C'est très facile de s'excuser, ça dure deux secondes. Mais les propos restent »