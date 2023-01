Équipe de France : La famille Zidane sous le choc

La rédaction

Après les déclarations très controversées du président de la FFF Noël le Graët, dans lesquelles ce dernier assurait s’en « secouer » de l’avenir de Zidane, la famille de l’ancienne gloire de l’Equipe de France est enfin sortie du silence, et se dit sous le choc.

Il aura fallu attendre ce lundi 9 janvier pour avoir les premières réactions de la famille de Zinédine Zidane, après les propos polémiques tenus par Noël Le Graët. C’est en effet sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste que Jonathan Zidane, cousin germain de Zinédine, a réagi à cette affaire.

«J’ai pété un plomb hier»

Si l’on peut douter de la proximité entre Jonathan Zidane et le légendaire numéro 10, il n’empêche que ce dernier est, de près ou de loin, le premier membre de la famille Zidane à parler : « J’ai pété un plomb hier. On est sous le choc. Après en se levant ce matin, surpris et content de voir l’élan de solidarité des français » .

Les négociations entre Zidane et le PSG sont confirmées https://t.co/Foi9FVTTFE pic.twitter.com/7F80eBGtFX — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

«Il sait que la France elle est là pour lui»