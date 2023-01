Zidane réagit aux propos de Noël Le Graët sur WhatsApp

La rédaction

Noël Le Graët a suscité une vague d’indignation dans le monde du football et politique après ses propos envers Zinédine Zidane dimanche dernier sur RMC. Après Kylian Mbappé, Youri Djorkaeff, Christophe Dugarry ou encore la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castera, Zinédine Zidane a réagi aux déclarations du président de la Fédération Française de Football.

Pour rappel, voici les propos qui ont déclenché cette polémique, lorsque l'on demande à Noël Le Graët si voir Zidane devenir sélectionneur du Brésil l’embêterait : « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone ».

Un groupe WhatsApp France 98

Dans l’émission Rothen s’enflamme diffusée sur les antennes d’RMC , Christophe Dugarry, ancien coéquipier de Zidane à Bordeaux et en Équipe de France a évoqué le ressenti de Zidane : « Si j’ai eu Zidane depuis la sortie de Le Graët ? Non, je n’ai pas eu Zizou, mais je ne veux pas non plus trahir un secret d’État, mais on a communiqué. »

Affaire Zidane : Le gouvernement veut mettre un terme au règne de Le Graët https://t.co/HXl4l6XxQJ pic.twitter.com/C9vkTnJ3if — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

«Je ne vais pas vous dire ce qu’il a répondu»