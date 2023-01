Le Graët snobe Zidane et lâche une énorme punchline sur son avenir

Thomas Bourseau

Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët n’y est pas allé par quatre chemins ce dimanche lorsqu’il a fallu évoquer l’avenir de Zinedine Zidane. Snobé par la FFF, Zidane est libre de faire ce qu’il veut pour la suite de sa carrière tant Le Graët n’en a selon ses dires « rien à secouer »

Noël Le Graët a profité de ses fonctions de président de la Fédération française de football pour reconduire Didier Deschamps à son poste de sélectionneur de l’Équipe de France. Alors que le contrat de Deschamps arrivait à expiration à la fin du mois de décembre dernier, le technicien français est officiellement depuis samedi le sélectionneur des Bleus jusqu’à la fin du Mondial 2026.

Zidane vers le Brésil pour entraîner Neymar, Le Graët s’en fiche

Un camouflet pour Zinedine Zidane qui avait ouvert grand la porte à l’Équipe de France en juin dernier. Selon la Defensa Central, l’ancien coach du Real Madrid profiterait de l’année 2023 pour étudier chaque offre qui lui sera soumise pour retrouver les terrains le plus rapidement possible. La rumeur Brésil revient avec insistance ces derniers jours. Invité à s’exprimer sur la question sur les ondes de RMC pour Bartoli Time, Noël Le Graët n’y est pas allé par quatre chemins.

«Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer»