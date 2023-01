Le départ de Deschamps est réclamé, le gouvernement tranche

La rédaction

Depuis dimanche soir, les propos de Noël Le Graët envers Zinédine Zidane se sont propagés comme une traînée de poudre. Il avait déclaré en avoir « rien à secouer » si l’ancien numéro 10 français devenait sélectionneur du Brésil. Mais un autre protagoniste est au cœur de la polémique, il s’agit du sélectionneur, Didier Deschamps.

Prolongé samedi soir jusqu’en 2026, Didier Deschamps s’affichait tout sourire devant les caméras et ne se doutait pas de ce qui allait se passer le lendemain. Jusqu’à être au centre de la polémique.

«Les deux doivent partir»

Sur les ondes de RMC , le journaliste Daniel Riolo s’est emporté contre Noël Le Graët et Didier Deschamps : « Je suis désolé, les deux doivent partir. Je m'en fous du résultat, finale ou pas. Au bout d'un moment, il faut que la fédé soit propre. Il faut qu'on fasse le ménage une bonne fois pour toute dans cette fédé. Ce n'est pas possible. (...) Je n'en ai rien à foutre de la finale de Deschamps, je vous parle de l'homme et ça fait des années que je dénonce cette homme-là, comme Le Graët d'ailleurs ».

La ministre temporise