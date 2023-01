C’est confirmé, Cristiano Ronaldo va ramer

Thomas Bourseau

Lundi, la Fédération portugaise de football a officialisé la nomination de Roberto Martinez au poste de sélectionneur. Et au vu des ambitions de jeu de l’Espagnol avec la sélection portugaise et ses propos tenus envers Cristiano Ronaldo en octobre dernier, le quintuple Ballon d’or a du souci à se faire.

Le Portugal peut-il se passer de sa star ? À en croire les informations divulguées par la Cadena SER dimanche soir, Cristiano Ronaldo aurait du mouron à se faire quant à la suite de sa carrière internationale avec la sélection portugaise. Alors qu’il avait doucement été écarté du onze de départ de la Seleçao pendant le Mondial par Fernando Santos, son successeur Roberto Martinez pourrait employer le même plan de jeu. Le média espagnol a révélé que le nouveau sélectionneur du Portugal avait été séduit par la jeune génération de joueurs du quart de finaliste de la dernière Coupe du monde. De quoi compliquer la tâche de Cristiano Ronaldo en sélection à l’avenir, lui qui soufflera sa 38ème bougie le 5 février prochain.

Roberto Martinez tirait déjà la sonnette d’alarme à l’automne dernier

Et ce ne sont pas les déclarations datant d’octobre dernier qui vont rassurer Cristiano Ronaldo quant à son futur temps de jeu avec le Portugal. Alors invité à s’exprimer sur le cas Ronaldo, Roberto Martinez faisait passer un message clair sur l’âge avancé d’un joueur au rayonnement sportif et médiatique de Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo est un joueur emblématique et lorsque la liste du Ballon d'Or est sortie, il était encore le meilleur joueur de Manchester United ».

Pour Martinez, Ronaldo a «deux problèmes»