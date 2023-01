Mbappé recadre Le Graët, il hallucine

Arthur Montagne

Dans la foulée de la déclaration lunaire de Noël Le Graët au sujet de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé a rapidement pris la parole pour critiquer le président de la FFF. Une sortie largement saluée dans le monde du football, à l’image de Djibril Cissé, qui se dit impressionné par la prise de position de l’attaquant du PSG.

Ces derniers jours, Noël Le Graët a défrayé la chronique en lâchant une sortie surréaliste sur Zinedine Zidane. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne », confiait le président de la FFF.

Mbappé fracasse Le Graët

Des propos qui ont immédiatement fait réagir Kylian Mbappé sur Twitter : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… » Une sortie saluée par Djibril Cissé.

«Ce qu’il a fait, c’est incroyable»