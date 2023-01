Après l'affaire Le Graët, Mbappé envoie un autre message

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une Coupe du monde où il aura été capital, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale. Le joueur le plus capé de l’équipe de France a marqué l’histoire des Bleus, ce qui explique la pluie d’hommages. Kylian Mbappé, Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann lui ont envoyé un beau message.

A 36 ans, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Après avoir joué sa quatrième Coupe du monde, le gardien de Tottenham a préféré raccrocher les gants avec l’équipe de France, lui qui est devenu le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection, dépassant Lilian Thuram. « J'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale, avec le sentiment d'avoir tout donné. Et je pense que c'est important de l'annoncer maintenant, à deux mois et demi du début des qualifications à l'Euro, par respect pour le sélectionneur et les joueurs, pour les laisser partir sur de nouvelles bases », a déclaré Hugo Lloris lundi soir sur TF1.

« Tu es maintenant une grande légende du football français »

Dès cette annonce, les messages se sont enchaînés. Kylian Mbappé l’a remercié très simplement. « Merci pour tout capi », a lancé la star du PSG sur Instagram . « Capi », un terme qui revient dans chaque adieu, une bonne manière de rappeler qu’Hugo Lloris a été le patron des Bleus de 2012 (date de son premier capitanat) à 2022. « Merci mon capi », écrit Antoine Griezmann, « félicitations pour ta carrière internationale ! C’était un honneur de défendre notre pays à tes côtés. Tu es maintenant une grande légende du football français », reconnaît de son côté Raphaël Varane.

