Équipe de France : Gros feuilleton du Mondial, Lloris vide son sac sur Benzema

La rédaction

Alors qu’il vient tout juste d’annoncer sa retraite internationale, le désormais ex-capitaine de l’Équipe de France en a profité pour revenir sur l’affaire Karim Benzema. Blessé, le Ballon d’Or en titre avait dû quitter le groupe bleu avant le début de la compétition alors qu'il aurait pu être conservé pour apporter son aide au groupe France pendant la Coupe du monde.

Que les derniers jours ont été mouvementés concernant l’Équipe de France ! Après la prolongation jusqu’en 2026 de Didier Deschamps, les déclarations polémiques du président de la FFF, c’est désormais la retraite internationale d’Hugo Lloris qui est au centre de l’attention. Le gardien de but s’est d’ailleurs exprimé pour L’Équipe , sur les rumeurs disant qu’une partie de l’effectif s’était réjoui du départ de Karim Benzema.

L’effet de surprise

Le gardien de Tottenham s’est exprimé à ce sujet pour le journal L’Équipe : « Pour Karim, on était tous un petit peu surpris. Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c’est ça : tu t’entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves, on t’annonce que Karim est parti. Tout s’est passé tellement vite… Cela a été présenté comme un forfait médical, et nous, les joueurs, on l’a découvert au matin, dans une période où il se passait quelque chose presque chaque jour » .

Après Benzema, Lloris fait ses adieux à l’équipe de France https://t.co/bGdHOBNhm6 pic.twitter.com/vr49mFb6HE — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Des rumeurs infondées selon Lloris