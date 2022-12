Équipe de France : Lloris a été dénigré au Qatar, il monte au créneau

La rédaction

Durant la Coupe du Monde au Qatar, Hugo Lloris a fortement été dénigré, notamment par les Anglais qui le considéraient comme étant le maillon faible de l’Équipe de France. Pourtant, le gardien français a su prouver le contraire dans ce Mondial en se hissant notamment jusqu’en finale. Le portier de Tottenham a par ailleurs reçu le soutien de son entraîneur en club : Antonio Conte.

Alors que Tottenham affrontait Brentford en Premier League ce lundi après-midi, Antonio Conte a précisé en conférence de presse qu’Hugo Lloris ne sera pas aligné pour cette rencontre « C'est important aussi après la Coupe du monde de donner un peu de repos à ces joueurs » . Mais alors que son gardien de but a été dénigré lors de cette Coupe du Monde, l’entraîneur italien a tenu à soutenir son joueur.

« Hugo a montré lors de cette Coupe du monde qu'il est un gardien de but fantastique »

Malgré la déception d’Hugo Lloris après cette finale perdue face à l’Argentine, Antonio Conte a tenu à évoquer l’incroyable parcours de l’Équipe de France, mais aussi les belles performances de son gardien de but. « D'un côté, je peux comprendre sa déception, mais de l'autre, pour la deuxième fois consécutive, la France a atteint la finale. C'est une grande, grande réussite parce que ce tournoi est vraiment difficile, et Hugo a déjà gagné le trophée. C'est sûr que pour lui, c'était une grande chance de gagner deux fois la Coupe du monde, et de faire quelque chose d'extraordinaire dans sa carrière. Mais en même temps, Hugo a montré lors de cette Coupe du monde qu'il est un gardien de but fantastique. Il est le capitaine de la France et je pense que c'est une grande réussite d'atteindre la finale. »

« Tous ceux qui ont joué à un haut niveau ont gagné et perdu des finales »