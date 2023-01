La vérité éclate, le vestiaire de Deschamps révèle un mensonge dans l’affaire Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi soir, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale à l'âge de 36 ans. A cette occasion, le portier de Tottenham s'est confié sur sa carrière en équipe de France, mais aussi sur l'affaire Karim Benzema. Selon lui, énormément de mensonges sont apparus ces derniers jours. Il a tenu à rétablir la vérité.

Le brouillard se dissipe lentement dans l'affaire Karim Benzema. Un sujet, qui a pris de l'ampleur après le Mondial. Selon des proches du Ballon d'Or 2022, le joueur, malgré des douleurs à la cuisse, aurait pu disputer la fin de la compétition. Mais le staff médical de l'équipe de France en aurait décidé autrement. Renvoyé à Madrid, Benzema n'aurait pas été regretté au sein du vestiaire de Didier Deschamps. Selon plusieurs médias, certains joueurs auraient été soulagés de son départ. Alors qu'il vient de prendre sa retraite internationale, Hugo Lloris s'est confié sur cette polémique.

Après Benzema, Lloris fait ses adieux à l’équipe de France https://t.co/bGdHOBNhm6 pic.twitter.com/vr49mFb6HE — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

« Pour Karim, on était tous un petit peu surpris »

« Pour Karim, on était tous un petit peu surpris. Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c’est ça : tu t’entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves, on t’annonce que Karim est parti. Tout s’est passé tellement vite… Cela a été présenté comme un forfait médical, et nous, les joueurs, on l’a découvert au matin, dans une période où il se passait quelque chose presque chaque jour » a déclaré le portier de Tottenham ce lundi.

« Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules »

Selon lui, de fausses informations ont circulé ces derniers jours. « Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules : l’ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s’est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l’euphorie. Mais on aurait tous préféré que le Ballon d’Or, quand on voit ce qu’il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. C’est quand même un atout majeur » a lâché Lloris.

Lloris rétablit la vérité