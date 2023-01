Benzema claque la porte de l’équipe de France, les raisons dévoilées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Karim Benzema a mis fin à sa carrière internationale à l'âge de 35 ans. Une décision, qui avait surpris notamment en raison du timing, seulement quelques heures après la finale du Mondial. Ce dimanche, de nouvelles révélations sont dévoilées sur la retraite du Ballon d'Or 2022 et sur les raisons, qui ont motivé ce choix.

« J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». Le 19 décembre dernier, seulement quelques heures après la finale du Mondial entre la France et l'Argentine, Karim Benzema officialisait sa retraite internationale dans un court message. Une carrière faite de haut, mais surtout beaucoup de bas. L'affaire de la sextape est indissociable de son parcours chez les Bleus , jusqu'à l'Euro 2021, et son improbable retour.

Benzema aurait anticipé la prolongation de Deschamps

Mais pourquoi une telle décision, au sortir de la meilleure saison de sa carrière ? Selon RMC Sport, Karim Benzema ne souhaitait plus évoluer sous les ordres de Didier Deschamps. Le Ballon d'Or 2022 aurait anticipé la prolongation du sélectionneur et pris les devants juste après le Mondial.

🇫🇷 Didier Deschamps a le sourire suite à sa prolongation jusqu’en 2026, Zinedine Zidane peut de son côté l’avoir mauvaise après avoir recalé plusieurs clubs, dont le #PSG, afin de prendre les rênes de l’équipe de France en 2023📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/B2BtVlIpIp — Bernard Colas (@BernardCls) January 7, 2023

Des relations glaciales entre Benzema et Deschamps

Il faut dire que la relation entre les deux hommes n'a jamais été au beau fixe. Et les évènements intervenus au Qatar durant le Mondial n'ont pas arrangé les choses, bien au contraire. Pour rappel, le staff de Didier Deschamps aurait demandé à Benzema de rentrer à Madrid pour soigner une blessure à la cuisse, alors que l'attaquant espérait rester avec le groupe France et faire son retour avant la finale.

« Il était peut-être temps qu’il arrête »