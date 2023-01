Un scandale éclate, le clan Benzema enrage

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il est parvenu à emmener l’équipe de France jusqu’en finale du dernier Mondial, Didier Deschamps a prolongé son bail pour trois années et demi supplémentaires. Une décision qui ne laisse personne indifférent, surtout après l’épisode Karim Benzema. Finalement forfait pour la compétition au Qatar, l’attaquant du Real Madrid et son entourage l’auraient toujours mauvaise contre le sélectionneur des Bleus.

Sans grande surprise, Didier Deschamps a bel et bien été maintenu à son poste par Noël Le Graët. Le sélectionneur des Bleus a obtenu gain de cause en prolongeant son bail jusqu’en 2026, un nouveau bail de trois ans et demi qu’espérait le principal intéressé comme vous l’indiquait récemment le10sport.com. Une excellente nouvelle donc pour Didier Deschamps et ses nombreux partisans, d’autres font en revanche la grimace.

La prolongation de Deschamps précipite la retraite de Benzema

Karim Benzema peut notamment regretter la prolongation de Didier Deschamps. Comme l’explique RMC , l’attaquant du Real Madrid a pris sa retraite internationale en partie à cause du nouveau bail de l’actuel sélectionneur, alors que Zinedine Zidane, proche du Merengue , était en pole en cas de départ. Le flou persiste autour de son forfait pour la Coupe du monde, renforçant le malaise entre Benzema et Deschamps.

🇫🇷 Didier Deschamps a le sourire suite à sa prolongation jusqu’en 2026, Zinedine Zidane peut de son côté l’avoir mauvaise après avoir recalé plusieurs clubs, dont le #PSG, afin de prendre les rênes de l’équipe de France en 2023📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/B2BtVlIpIp — Bernard Colas (@BernardCls) January 7, 2023

Le clan Benzema ne pardonne pas