Le Graët - Zidane : Le PSG répond au coup de gueule de Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis dimanche soir, les propos de Noël Le Graët au sujet de Zinedine Zidane et les nombreuses réactions qui s’en sont suivies, principalement celle de Kylian Mbappé, font couler beaucoup d’encre. Christophe Galtier a commenté cette polémique, et l’entraîneur du PSG respecte la prise de position de son attaquant.

Interrogé sur les ondes de RMC Sport dimanche au sujet d’éventuels contacts avec Zinedine Zidane pour l’équipe de France, Noël Le Graët a eu des propos assez virulents envers l’ancienne légende des Bleus : « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection », a lâché le patron de la FFF. Des propos qui n’ont pas manqué de faire polémique.

Galtier se prononce sur la polémique Le Graët

Interrogé en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a livré son point de vue et condamne à son tour les propos de Noël Le Graët au sujet de Zinedine Zidane : « Zidane mérite le respect et je suis convaincu qu'il a le respect de tout le monde. Les paroles qui ont été dites ont créé une forte réaction. Je ne vais pas commenter ces paroles. Je n'ai pas pour habitude de tirer sur l'ambulance donc je ne commenterai pas plus », estime l’entraîneur du PSG.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

« Mbappé s’est exprimé avec son cœur »