PSG : Un complot est révélé, Mbappé impliqué

Arnaud De Kanel

Dès son retour en France après la finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine, Kylian Mbappé reprenait l'entrainement avec le PSG pour disputer deux rencontres très importantes du championnat. Les matchs joués, il a pris ses vacances et s'est envolé pour New York, dans le même temps où un certain Lionel Messi effectuait son retour à Paris. Une voix s'est levée pour dénoncer un complot.

Après avoir refusé de prendre ses vacances à la sortie de la Coupe du monde pour aider le PSG dans les matchs cruciaux face à Strasbourg et au RC Lens, Kylian Mbappé s'est envolé pour New York avec son ami Achraf Hakimi. L'attaquant du PSG a reçu un accueil de rockstar dans la Big Apple et il profite de ce repos bien mérité. Mais pour Pauline Gamerre, ancienne directrice générale du Red Star, c'est surtout un moyen d'éviter Lionel Messi, qui a effectué son retour à Paris juste après que Mbappé se soit envolé pour les Etats-Unis.

Mbappé impliqué dans un complot avec Messi ?

« Je vais essayer de peser mes mots, parce que j’imagine que c’est très compliqué à gérer le Paris Saint-Germain. Mais on a quand même un peu un sentiment de cour d’école. Tout le monde s’extasie du retour de Kylian Mbappé après 72 heures – Griezmann a fait la même chose, mais il est toujours à l’entraînement – puis finalement on programme des vacances. Alors c’est vrai, en janvier, moi aussi je préfère partir début janvier, parce que les billets d’avion et les hôtels sont beaucoup moins chers qu’entre Noël et le Jour de l’An. Mais moi mon employeur préfère quand même que je reste sur les vacances de l’ensemble de mes collègues » a lâché Pauline Gamerre sur les ondes d' Europe 1 .

«Mbappé a eu la possibilité de partir, par hasard, avant que Messi revienne»