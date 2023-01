Mbappé a déclenché un clash

Arnaud De Kanel

Après la victoire de l'Argentine en finale de Coupe du monde, l'euphorie a pris le dessus chez les coéquipiers de Lionel Messi. Le portier Emiliano Martinez, s'en est pris violemment à Kylian Mbappé. Une attitude qui n'a pas plus à Adil Rami qui a insulté l'Argentin avant qu'Angel Di Maria et sa femme ne viennent s'en mêler...

Cette finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine continue de faire parler d'elle presque trois semaines plus tard. Pendant les festivités, le vestiaire argentin, Emiliano Martinez en tête, avait attaqué Kylian Mbappé en se moquant de lui. Adil Rami, champion du monde en 2018 avec l'attaquant du PSG, est monté au créneau pour défendre son ami. Il n'a pas épargné Martinez, ce qui n'a pas échappé à Angel Di Maria qui lui a répondu. Adil Rami avait alors rétorqué à l'ancien attaquant du PSG, avant que la femme de l'Argentin s'attaque à lui.

«Le plus gros FD* du monde du football»

Adil Rami n'avait pas digéré les moqueries dont Kylian Mbappé faisait l'objet. Le défenseur de l'ESTAC avait insulté Emiliano Martinez sur les réseaux sociaux. « Le plus gros FD* du monde du football... L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde » avait-il écrit. Angel Di Maria s'était empressé de lui répondre.

«Va pleurer ailleurs»

« El Dibu meilleur gardien du monde, va pleurer ailleurs » avait répondu Angel Di Maria. Adil Rami ne voulait pas laisser ça et avait lâché sa réponse à l'ancien attaquant du PSG. « Tu m'apprends (à pleurer) Angel ? » avait posté le Français sur les réseaux sociaux en compilant plusieurs photos de Di Maria en larmes. Alors, c'est la femme de l'Argentin qui était venue se mêler à ce clash...

La femme de Di Maria attaque Rami !