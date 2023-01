Coupe du Monde 2022 : Après l’épopée au Qatar, le futur crack du Maroc déniché au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement prolongé par le PSG qui le considère comme étant l’un de ses jeunes cracks les plus prometteurs, Ilyes Housni a pris une autre décision très forte sur son futur, et qui concerne l’aspect international. En effet, le jeune buteur parisien souhaite porter les couleurs du Maroc et l’a fait savoir.

C’est un fait, le Maroc aura été l’une des sélections les plus marquantes de la Coupe du Monde 2022 qui s’est achevée le 18 décembre dernier au Qatar par le sacre de l’Argentine. Les Lions de l’Atla s, emmenés par une génération très solide et leur entraîneur Walid Regragui, ont réussi l’exploit d’atteindre le dernier carré de la compétition, et leur avenir pourrait être assuré avec un jeune crack du PSG…

Housni a choisi le Maroc

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Ilyes Housni (17 ans) est l’un des jeunes talents les plus prometteurs du PSG, et ce jeune buteur franco-marocain a déjà tranché pour son avenir international. Même s’il porte actuellement la tunique des équipe de France de jeunes, Housni se projette déjà avec le Maroc pour la suite de sa carrière comme l’a indiqué son père dans un entretien accordé à Al Mountakhab : « A l’heure actuelle, nous attendons un appel de la FRMF. Malgré le fait que mon fils évolue pour l’instant avec la France, il est attaché au Maroc et ce serait un honneur pour lui qu’il puisse porter un jour le maillot du Maroc », a expliqué le père du jeune attaquant du PSG.

Un avenir au PSG tout tracé ?